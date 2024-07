SCONTO RECORD: realme 12x 5G a soli 135€, mai così poco

Amazon ha tagliato il prezzo di realme 12x 5G, portando oggi lo smartphone al suo minimo storico da quando è in vendita sull’e-commerce. Prestazioni elevate, ottimizzazioni per il risparmio energetico e un’esperienza multimediale senza compromessi sono alcuni dei punti di forza in dotazione, senza dimenticare lo spessore ridotto a soli 7,89 millimetri, per un design senza compromessi.

realme 12x 5G in forte sconto su Amazon

Qui sotto trovi l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per conoscere ulteriori dettagli e per vedere altre immagini, dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Display da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 6100+ 5G con CPU octa-core e GPU ARM G57 MC2;

6 GB di RAM (fino a 12 GB con la RAM dinamica virtuale) e 128 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore principale da 50 megapixel con IA e selfie camera frontale da 8 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3;

5G, GPS, NFC e porta USB-C;

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida;

sistema operativo Android con realme UI.

Lo sconto del 32% (-64 euro) è applicato in automatico e ti permette di allungare le mani sullo smartphone realme 12x 5G al prezzo minimo storico di soli 135 euro, invece di 199 euro come da listino. Un risparmio notevole, per un modello che di certo non deluderà le tue aspettative. La colorazione è Glowing Black, quella visibile in queste immagini.

Se lo ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione.