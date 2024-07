Monitor da gaming Philips: un AFFARE sotto i 100 euro

Il monitor da gaming Philips da 22″ è l’occasione perfetta per migliorare la tua esperienza di gioco e lavoro. Grazie a uno sconto eccezionale del 18% su Amazon, questo straordinario dispositivo offre caratteristiche tecniche avanzate che lo rendono un acquisto imperdibile al prezzo speciale di soli 82,91 euro, anziché 114,90 euro.

Monitor da gaming Philips: impossibile non volerlo a questo prezzo

La tecnologia Adaptive Sync a 75 Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni, permettendoti di immergerti completamente nelle tue sessioni di gaming senza fastidiosi lag o tearing. Il pannello VA, noto per i suoi ampi angoli di visione, offre colori vividi e contrasti profondi, rendendo ogni immagine straordinariamente dettagliata e realistica.

Un ulteriore vantaggio di questo monitor è la tecnologia Flicker-Free e Low Blue Mode. Queste funzioni riducono l’affaticamento degli occhi anche durante le maratone di gaming o le lunghe ore di lavoro, permettendoti di mantenere un elevato livello di produttività senza compromettere la salute visiva.

Le connessioni HDMI e VGA assicurano la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, dai PC alle console di gioco, facilitando l’integrazione nel tuo setup esistente. Inoltre, le casse audio integrate offrono un suono chiaro e potente, eliminando la necessità di altoparlanti esterni e mantenendo la tua postazione di gioco o lavoro ordinata e funzionale.

Questo monitor Philips da 22″ è anche predisposto per il montaggio VESA, permettendoti di fissarlo facilmente a parete e risparmiare spazio sulla scrivania. Questo rende possibile creare una configurazione multi-monitor per una visualizzazione estesa, ideale per i professionisti che necessitano di più schermi per il multitasking o per i gamer che desiderano un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La leggerezza e la possibilità di regolare l’altezza del monitor Philips aggiungono un ulteriore livello di comfort, consentendo di trovare sempre la posizione di visualizzazione ottimale. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.

Acquistare il monitor Philips da 22″ a questo prezzo scontato rappresenta un’opportunità irripetibile per portare il tuo setup a un livello superiore. Approfitta di questa offerta su Amazon e scopri come questo monitor può trasformare la tua esperienza di gaming e lavoro, al prezzo speciale di soli 82,91 euro.