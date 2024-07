Router Tenda RX12 Pro: un'OCCASIONE da non perdere (-14%)

Il Tenda RX12 Pro è il router WiFi 6 ideale per chi desidera migliorare la propria connessione domestica. Con uno sconto del 14% su Amazon, oggi è il momento perfetto per aggiornare la tua rete e godere di prestazioni senza compromessi. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 54,99 euro, anziché 63,99 euro.

Router Tenda RX12 Pro: eleva la tua connessione a nuove vette

Dotato di compatibilità con gli standard IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, il Tenda RX12 Pro offre una velocità impressionante di 2402 Mbps sulla banda da 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per giochi online, streaming video 4K e download ultraveloci. La larghezza di banda supportata fino a 160MHz garantisce un’esperienza di rete estremamente fluida, eliminando ritardi e buffering.

La copertura Wi-Fi estesa è uno dei punti di forza del Tenda RX12 Pro. Le sue antenne esterne 5x6dBi, combinate con la tecnologia Beamforming, assicurano un segnale forte e affidabile in tutta la casa. Anche se la potenza del segnale può essere influenzata dalla distanza o dagli ostacoli, il design avanzato di questo router riduce significativamente questi problemi, fornendo una connessione stabile anche nelle case più grandi.

La funzionalità Wi-Fi+ amplia ulteriormente la copertura, consentendo una rete Wi-Fi domestica ad alta velocità perfetta per unità più grandi. Il Tenda RX12 Pro può essere facilmente integrato con altri dispositivi Tenda WiFi 6 Mesh, come MX12 e MX15, creando una rete mesh che copre ogni angolo della tua abitazione.

Un altro vantaggio del Tenda RX12 Pro è la sua versatilità nelle modalità operative. Può funzionare come punto di accesso o extender WiFi, adattandosi alle diverse esigenze di rete. Da notare, tuttavia, che non supporta le funzioni DSL né dispone di slot per scheda SIM LTE, essendo un router esclusivamente wireless.

La configurazione è semplice e intuitiva. Puoi gestire la rete tramite il sito web o l’app Tenda, che offre funzionalità avanzate come Guest Wi-Fi, Wi-Fi Schedule e Parents Control. Queste opzioni permettono di personalizzare la tua rete in base alle tue necessità, garantendo sicurezza e comodità per tutta la famiglia.

Non perdere l’occasione di acquistare il Tenda RX12 Pro in super sconto su Amazon. Aggiorna la tua rete domestica con il miglior router WiFi 6 e goditi una connessione veloce e affidabile, al prezzo competitivo di soli 54,99 euro.