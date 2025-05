Apple Magic Keyboard con Touch ID è in sconto, completa la scrivania ora

Se sulla tua scrivania manca solo una Apple Magic Keyboard con Touch ID per completare il setup firmato Casa Cupertino, oggi è il tuo giorno fortunato. Il modello esteso in duplice colorazione e con sistema per la sicurezza integrato è andato in sconto su Amazon e con un ribasso del 13% diventa più economica. Se la vuoi collegati in pagina e acquistala con 199 euro invece di 229 euro per un risparmio piccolo ma che fa la differenza. Ovviamente è il modello con disposizione dei tasti in italiano.

Apple Magic Keyboard con Touch ID, la tastiera che aspettavi in sconto

C’è ben poco da dire sulla Apple Magic Keyboard con Touch ID, chiunque sia amante dei prodotti di Casa Cupertino e vuole avere una scrivania che sia ordinata e in linea con gli altri dispositivi, la conosce. Questa versione è quella con tasti neri e quindi rimane fedele al design lineare ed elegantissimo del marchio ma aggiunge un contrasto netto. Per il resto, invece, le funzioni e le sue caratteristiche rimangono invariate. Si connette in automatico al tuo dispositivo ed è subito pronta per la digitazione. Come vedi è sprovvista di fili perché ha una batteria integrata che offre un mese di autonomia prima che tu debba ricaricarla.

Il layout dei tasti è QWERTY italiano per una digitazione fluida e naturale. Questa versione è quella estesa e, dunque, sulla destra trovi il tastierino numerico mentre, in alto, c’è la fila di tasti funzione abbinata anche ai comandi rapidi per la gestione della riproduzione, luminosità e così via. Grazie al TOUCH ID la tua sicurezza viene amplificata proteggendo i tuoi dati personali ma rendendo anche accessi e acquisti ancora più immediati. Registra la tua impronta digitale e non farne mai a meno.

Cosa aspetti ad acquistare la tua Apple Magic Keyboard con Touch ID? Collegati ora su Amazon dove ha il prezzo di 199 euro invece di 229 euro grazie allo sconto del 13% in corso.