SSD Samsung 2TB per PC e PS5: mega sconto per la Amazon Tech Week (-47%)

Samsung 990 Pro è una SSD da 2TB ideale per PC e PlayStation 5 oggi protagonista di una fantastica offerta per la Amazon Tech Week. Puoi acquistarla infatti a soli 143,35 euro invece di 269,99, con spedizione Prime inclusa. Una splendida occasione per dare una spinta al tuo PC oppure per triplicare lo spazio a disposizione sulla tua PS5.

La caratteristica che fa davvero la differenza e che rende questa SSD compatibile anche con PlayStation 5 è proprio nella velocità: 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura. Le tecnologie PCIe 4.0 e V-NAND MLC garantiscono prestazioni sempre al top con una gestione del calore affidata al dissipatore integrato e alla Dynamic Thermal Guard che, insieme, mantengono le temperature sotto controllo.

Una SSD che si installa facilmente nello slot M.2 e permette di avere una marcia in più su PC in ambito gaming e multitasking e, per quanto riguarda PlayStation 5, ti permette di passare da 825GB o 1TB di spazio fino ad un massimo di 3TB a seconda del modello a tua disposizione.

Non perdere dunque l’occasione e acquista la SSD Samsung 990 Pro da 2TB in offerta eccezionale a soli 143,35 euro invece di 269,99.