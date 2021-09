Nuovi Surface: disponibilità e prezzi in Italia

Microsoft ha annunciato ieri i nuovi Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Laptop Studio e Surface Duo 2, oltre alla versione WiFi del Surface Pro X. Tutti i modelli saranno disponibili negli Stati Uniti a partire dal 5 ottobre, lo stesso giorno scelto per il debutto di Windows 11. Gli utenti italiani potranno acquistare solo il Surface Go 3, mentre per gli altri si dovrà attendere il 2022.

Surface Go 3

Il Surface Go 3 sarà disponibile per gli utenti consumer e per le aziende. Le principali specifiche sono: schermo touch PixelSense da 10,5 pollici (1920×1080 pixel), processori Intel Core i3-10100Y e Pentium Gold 6500Y, 4/8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, fotocamere da 8 e 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e sistema operativo Windows 11.

Arriverà in Italia il 5 ottobre. La versione WiFi può essere già ordinata sullo store Microsoft. Il prezzo della configurazione base è 449,00 euro. La versione LTE sarà in vendita all'inizio del 2022.

Surface Pro 8

Il Surface Pro 8 sarà disponibile per gli utenti consumer e per le aziende. Le principali specifiche sono: schermo touch PixelSense Flow da 13 pollici (2880×1920 pixel, 120 Hz), processori Intel Core i5-1135G7 e i7-1185G7, 8/16/32 GB di RAM, SSD da 128/256/512 GB e 1 TB, fotocamere da 5 e 10 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB Type-C e sistema operativo Windows 11.

Arriverà in Italia a gennaio 2022. Il prezzo della configurazione base è 1.099,99 dollari. Non è stato comunicato il prezzo per il mercato italiano. Dal 5 ottobre sarà possibile acquistare la versione consumer del Surface Pro 7+.

Surface Laptop Studio

Il Surface Laptop Studio sarà disponibile per gli utenti consumer e per le aziende. Le principali specifiche sono: schermo touch PixelSense Flow da 14,4 pollici (2400×1600 pixel, 120 Hz), processori Intel Core i5-11300H e i7-11370H, 16/32 GB di RAM, SSD da 256/512 GB e 1/2 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB 4.0 Type-C e sistema operativo Windows 11.

Arriverà in Italia a gennaio 2022. Il prezzo della configurazione base è 1.599,99 dollari. Non è stato comunicato il prezzo per il mercato italiano.

Surface Duo 2

Il Surface Duo 2 sarà disponibile per le aziende e il settore della formazione. Le principali specifiche sono: due schermi PixelSense da 5,8 pollici (1896×1344 pixel), processori Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, LTE e 5G, fotocamere posteriori da 12, 12 e 16 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e sistema operativo Android 11.

Arriverà in Italia il 15 novembre. Il prezzo della configurazione base è 1.499,99 dollari. Non è stato comunicato il prezzo per il mercato italiano.

Surface Pro X (WiFi)

Il Surface Pro X (WiFi) sarà disponibile per gli utenti consumer e per le aziende dal mese di gennaio 2022. Le uniche differenze rispetto alla versione già in vendita è l'assenza del modem LTE e la presenza di Windows 11. Il prezzo della configurazione base è 899,99 dollari. Non è stato comunicato il prezzo per il mercato italiano.