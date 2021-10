Windows 11 SE, versione per Surface economici?

Microsoft aveva pianificato il lancio di Windows 10X per ostacolare Chrome OS, ma il sistema operativo è stato cancellato (alcuni elementi sono ora presenti in Windows 11). Secondo le fonti di Windows Central, l'azienda di Redmond dovrebbe annunciare un Surface Laptop di fascia bassa con Windows 11 SE.

Windows 11 SE per Surface economici?

I Chromebook sono diventati molto popolari durante la pandemia COVID-19, in quanto offrono tutto l'occorrente per seguire le lezioni a distanza. Microsoft vuole cercare di “rubare” qualche utente a Google, realizzando un Surface Laptop (nome in codice Tenjin) con schermo da 11,6 pollici da proporre sul mercato Education.

Secondo le fonti di Windows Central, il display avrà una risoluzione di 1366×768 pixel. All'interno del telaio in plastica dovrebbero trovare posto il processore Intel Celeron N4120, fino a 8 GB di RAM, due porte USB (una Type-A e una Type-C), il jack audio da 3,5 millimetri e le tradizionali opzioni di connettività (WiFi e Bluetooth).

Il sistema operativo installato dovrebbe essere Windows 11 SE. Il suffisso, utilizzato in passato per Windows 98 SE, potrebbe significare Student Edition o School Edition. Non è chiaro tuttavia quali funzionalità verranno eliminate dall'edizione standard. Cambieranno ovviamente i requisiti hardware minimi. In teoria si potrebbe installare sui vecchi PC, ma quasi certamente verrà fornito solo agli OEM.

Il prezzo dovrebbe essere simile o inferiore a quello del Surface Laptop Go (visibile nell'immagine all'inizio dell'articolo), quindi a partite da 549,99 dollari (649,00 euro in Italia).