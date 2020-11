Presentato in via ufficiale da Microsoft a inizio ottobre dopo una lunga serie di rumor e indiscrezioni, il nuovo Surface Laptop Go arriva oggi in Italia. È il neonato della gamma, un dispositivo progettato dal gruppo di Redmond per rispondere alle esigenze di coloro che cercano un portatile dalle dimensioni compatte e dal prezzo contenuto.

Surface Laptop Go in Italia: specifiche, prezzo e immagini

Nella scheda delle specifiche tecniche spicca il display touchscreen PixelSense da 12,4 pollici con risoluzione 1536×1024 pixel (148 ppi) e bordi sottili a circondare il pannello. Presenti inoltre un processore quad core Intel Core i5-1035G1 di decima generazione affiancato da GPU Intel UHD, un massimo pari a 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di memoria interna eMMC o SSD per lo storage. Tra i punti di forza la batteria con autonomia dichiarata che arriva a 13 ore.

Completano la dotazione hardware la tastiera full size con ampio trackpad, lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello per l’autenticazione biometrica, una webcam 720p con microfoni Studio, gli altoparlanti Omnisonic con tecnologia Dolby Audio, WiFi 6, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm e porte USB (Type-A e Type-C). Tutto questo in uno chassis in alluminio e policarbonato con dimensioni pari a 278x206x16 mm e un peso che si attesta a 1,11 Kg. Lato software il sistema operativo è Windows 10 Home in modalità S. L’edizione Business (da 919 euro) integra invece l’edizione Pro della piattaforma.

La new entry della linea Surface può essere acquistata sul Microsoft Store (link a fondo articolo) oppure su Amazon con prezzi da 649 euro per la versione Consumer da 64 GB, ma ci sono anche le edizioni da 128 GB e 256 GB. Per l’Italia al momento è prevista la sola colorazione Platino.