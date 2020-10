Surface: i nuovi accessori presentati da Microsoft

Giornata ricca di annunci in casa Microsoft: oltre al Surface Laptop Go con display da 12,4 pollici e al nuovo Surface Pro X con processore SQ 2, il gruppo di Redmond ha presentato alcuni accessori pensati per integrarsi al meglio alle caratteristiche dei dispositivi della gamma Surface, ma compatibili più in generale con ogni PC.

Mouse e altro: i nuovi accessori di Microsoft

Si parte dalla Design Compact Keyboard (79,99 euro, due colorazioni), una tastiera compatta che offre la possibilità di gestire la connessione a un massimo di tre dispositivi via Bluetooth e una durata della batteria pari a due anni. Ci sono poi il Number Pad (34,99 euro, due colorazioni), tastierino numerico con connettività wireless Bluetooth, il 4K Wireless Display Adapter (79,99 euro) per proiettare il PC su un grande schermo e Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse (59,99 euro) con design ergonomico. Al debutto infine la colorazione Sandstone del Modern Mobile Mouse. Di seguito una galleria di immagini.

Contestualmente debutta anche la nuova colorazione Grafite delle Surface Earbuds, in pre-ordine al prezzo di 219,99 euro e acquistabili dal 27 ottobre.