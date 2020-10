Surface Laptop Go ufficiale: specifiche e immagini

Tutto come da previsione: il nuovo Surface Laptop Go è ufficiale. La new entry del catalogo hardware di Microsoft va di fatto a confermare le tante indiscrezioni circolate in Rete nell’ultimo periodo a livello di caratteristiche e fascia di prezzo.

Surface Laptop Go: specifiche, immagini e prezzo

La scheda delle specifiche tecniche offre un display PixelSense touchscreen da 12,4 pollici con risoluzione 1536×1024 (148 ppi) e aspect ratio 3:2, processore Intel Core i5-1035G1 di decima generazione, chip grafico Intel UHD, 4 GB o 8 GB di RAM LPDDR4x, unità eMMC da 64 GB oppure SSD da 128 o 256 GB per lo storage, lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, webcam 720p con apertura f/2.0, doppio microfono, altoparlanti Omnisonic con supporto Dolby Audio, una porta USB-C e una USB-A, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, slot Surface Connect, modulo WiFi 6, Bluetooth 5.0, sensore di luce ambientale e batteria con autonomia dichiarata di 13 ore.

Tutto questo in dimensioni pari a 278,18×205,67×15,69 mm e con un peso che si attesta a 1,11 Kg. La parte posteriore del telaio è realizzata in alluminio, mentre la base è di resina composita in policarbonato con fibra di vetro (il 30% del materiale di riciclo). Lato software, il sistema operativo preinstallato sulla new entry del catalogo Surface è Windows 10 Home in modalità S e sono inclusi 30 giorni di prova per l’abbonamento Family di Microsoft 365.

Il prezzo del nuovo Surface Laptop Go è stato fissato da Microsoft in 649 euro per la configurazione base (4+64 GB) nella colorazione Platino. La fase di pre-ordine è già stata avviata anche in Italia con la consegna delle prime unità prevista per il 12 novembre. Per la versione 8+128 GB la spesa sale invece a 819 euro e per quella 8+256 GB a 1.019 euro.

Contestualmente è stato annunciato anche il nuovo Surface Pro X con processore SQ 2 realizzato dal gruppo di Redmond in collaborazione con Qualcomm.