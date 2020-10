Surface Laptop Go: le specifiche in anteprima

A momenti Microsoft presenterà in via ufficiale il nuovo Surface Laptop Go, new entry della gamma Surface già protagonista negli ultimi giorni di diverse indiscrezioni. Voci di corridoio vorrebbero l’annuncio entro la giornata di oggi e anticipano quelle che saranno le caratteristiche del dispositivo.

Surface Laptop Go in arrivo: queste le caratteristiche

Nella scheda delle specifiche tecniche dovrebbero trovar posto un display PixelSense da 12,45 pollici con pannello LCD e risoluzione 1536×1024 pixel (proporzioni 3:2), un processore Intel Core i5-1035G1 con architettura Ice Lake, 4 o 8 GB di RAM, memoria da 64, 128 o 256 GB (quella meno capiente solo eMMC) per lo storage, modulo WiFi 6, Bluetooth, porte USB-A e USB-C, slot Surface Connect, jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica e batteria in grado di assicurare fino a 13 ore di utilizzo con una sola ricarica. Lato software sarà presente il sistema operativo Windows 10 offerto nelle versioni Home e Pro.

Tre le colorazioni della scocca previste: Silver, Blue e Gold. Infine, per quanto riguarda il prezzo, nel vecchio continente l’edizione base di Surface Laptop Go con W10 Pro dovrebbe costare 649 euro al lancio (meno quella con W10 Home). Trattandosi di rumor vanno come sempre presi con le pinze, ma se l’esperienza ci ha insegnato qualcosa è che con tutta probabilità le caratteristiche ufficiali non si discosteranno molto da quelle elencate.