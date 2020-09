Surface Laptop 4 e Surface Pro 8 in ritardo

I nuovi Surface Laptop 4 e Surface Pro 8, successori dei modelli presentati lo scorso anno a inizio ottobre, non arriveranno a breve. È l’indiscrezione che circola oggi sulle pagine del sempre ben informato sito Windows Latest, attribuita a fonti rimaste anonime, ma ritenute a conoscenza dei piani di Microsoft.

La crisi fa slittare Surface Laptop 4 e Surface Pro 8

Le ragioni del rinvio andrebbero ricercate in non meglio precisati fattori legati alla crisi globale, sanitaria ed economica. Non è da escludere che il gruppo di Redmond li possa annunciare con un evento in scena entro la prima metà del 2021. Trattandosi di voci non confermate vanno come sempre in questi casi prese con le pinze.

Toccherà invece quasi certamente prima al dispositivo noto con il nome in codice Sparti, già protagonista di un rumor nelle scorse settimane. Un Surface Laptop più piccolo rispetto a quelli già in commercio, con display da 12,5 pollici. Nella scheda delle specifiche tecniche anche un processore Intel Core i5 di decima generazione, 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB per lo storage. Lato software è data quasi per certa la presenza di Windows 10 in modalità S. Il prezzo di lancio è stimato in circa 500-600 dollari.

Attesa a breve, forse in contemporanea, anche la presentazione del nuovo Surface Pro X probabilmente dotato di processore SQ2 basato sul chipset Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Rispetto al predecessore del 2019 dovrebbe introdurre miglioramenti sul fronte delle performance, della connettività (a partire dal supporto nativo al 5G) e dell’autonomia grazie a una gestione ottimizzata dei consumi. La prima edizione è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 980 euro nella configurazione 8/128 GB.