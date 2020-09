IFA 2020: ecco Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G

Il chipmaker statunitense ha scelto la cornice berlinese di IFA 2020 per presentare Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G, una soluzione di calcolo destinata al segmento laptop che come si può intuire già dal nome è pronta a supportare la connettività su reti mobile 5G oltre che ovviamente WiFi 6.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G per i laptop

Implementa feature per la sicurezza di livello enterprise, l’esecuzione di algoritmi IA (con AI Engine, Hexagon 690 e Sensing Hub) e caratteristiche per l’ottimizzazione dei consumi così da prolungare la durata della batteria. A questo si aggiungono sistemi specifici per la gestione delle videocamere (Spectra 390 ISP) e del comparto audio (cancellazione del rumore Aqstic). Miguel Nunes, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies.

Lavorare da remoto è la nuova realtà e sempre più aziende hanno la necessità di connettere in modo rapido e sicuro i propri dipendenti, il che si traduce in una crescente necessità di PC always on, always connected, sottili, leggeri e veramente mobili, dotati di un’efficace e veloce connettività cellulare 5G e WiFi 6, e abbinati a una batteria di lunga durata per aumentare la produttività.

Tra i primi OEM a beneficiarne implementando Snapdragon 8cx Gen 2 5G all’interno della propria linea di prodotti per il mercato laptop c’è Acer. Prosegue Nunes.

Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Acer per continuare a portare sui PC il meglio degli smartphone. Insieme, forniremo a consumatori e aziende dispositivi ed esperienze all’avanguardia, consentendo loro di connettersi, creare e collaborare in qualsiasi momento e praticamente ovunque si trovino.

Queste le principali specifiche tecniche della piattaforma: