Surface Duo arriva e Surface Neo si allontana

Annunciati insieme lo scorso anno a inizio ottobre, Surface Duo e Surface Neo hanno poi preso strade ben differenti: il primo è disponibile da oggi negli Stati Uniti, mentre del secondo si sono sostanzialmente perse le tracce. L’unica cosa certa è che il laptop dual screen di casa Microsoft non arriverà sul mercato entro fine 2020 come promesso in un primo momento.

Surface Neo: video ufficiale nascosto da YouTube

Debutto rimandato al 2021 secondo alcuni, ancora più avanti stando alle indiscrezioni che vorrebbero il sistema operativo Windows 10X esordire nella sua versione per dispositivi a doppio schermo solo nel 2022. Un segnale poco incoraggiante è quello che arriva oggi da YouTube dove si scopre la messa offline di un video ufficiale pubblicato dodici mesi fa per promuovere il dispositivo. A linkarlo fu allora Panos Panay, volto rappresentativo per i progetti hardware del gruppo di Redmond.

Love working with the team to create these videos and bring the products and our vision to life on screen #SurfaceNeo https://t.co/ipebLAY48w — Panos Panay (@panos_panay) October 7, 2019

Il link conduce ora a una pagina in cui si legge “video non disponibile” e “questo video è privato”. Ignote le ragioni. Forse in considerazione del rinvio la società sta pensando a sostituirlo con una versione aggiornata, magari basata su specifiche tecniche più avanzate? Un’ipotesi da non escludere.

Dal design concettualmente simile a quello di Surface Duo, il Surface Neo è composto da due display ognuno dei quali con diagonale pari a 9 pollici uniti al centro da una cerniera in grado di ruotare fino a 360 gradi così da consentirne l’utilizzo con modalità differenti con supporto ottimizzato alla gestione delle finestre in multitasking.