Il giorno di Surface Duo: oggi il lancio negli USA

Oggi Surface Duo fa il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti. Il lancio dello smartphone dual screen segna il ritorno di Microsoft in questo segmento di mercato, a ormai qualche anno di distanza dall’abbandono definitivo dei progetti Windows legati all’ecosistema mobile, mai capaci di ottenere risultati soddisfacenti.

Surface Duo oggi negli USA: specifiche, prezzo e immagini

La scheda delle specifiche tecniche include due display PixelSense da 5,6 pollici con pannello AMOLED, vetro Corning Gorilla Glass, risoluzione 1800×1350 pixel (form factor 4:3) e 401 ppi che affiancati ne creano uno più ampio da 8,1 pollici con proporzioni 3:2, processore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM, memoria interna UFS 3.0 da 128 o 256 GB per lo storage, fotocamera da 11 megapixel, WiFi, LTE, Bluetooth 5.0, supporto eSIM e nanoSIM, porta USB-C 3.1, altoparlante singolo, microfono, doppio accelerometro, doppio giroscopio, doppio magnetometro, doppio sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, sensore Hall, lettore di impronte digitali e batteria da 3.577 mAh. Tutto questo in dimensioni pari a 145,2×186,9×4,8 mm quando aperto e 145,2×93,3×9,9 mm se chiuso con un peso che si attesta a 250 grammi. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazioni per interfaccia e applicazioni preinstallate.

Il device è proposto inizialmente al prezzo di 1.399 dollari per la configurazione base con 128 GB di memoria interna, non esattamente un esborso economico contenuto se si considerano le componenti hardware non proprio next-gen, ma il concept è originale e Microsoft ha puntato molto sulle feature dedicate alla produttività in movimento per giustificare la spesa.

Ancora non sappiamo quando Surface Duo arriverà anche in Europa: voci di corridoio circolate la scorsa settimana parlano del 2021. Un ritardo forse dovuto all’esiguo numero di unità disponibili in un primo momento. Intanto già si parla del successore, a quanto pare al momento noto internamente agli addetti ai lavori con il nome in codice Zeta e immaginiamo in arrivo sul mercato oltreoceano entro il prossimo anno.