Surface Duo 2 già in cantiere: nome in codice Zeta

Nonostante Surface Duo ancora non sia giunto ufficialmente sul mercato (dal 10 settembre negli USA), Microsoft è già impegnata nella progettazione di quello che sarà il suo secondo smartphone dual screen: non è dato a sapere se si chiamerà Surface Duo 2 o in modo diverso, ma i lavori hanno già preso il via.

Microsoft è già al lavoro su Surface Duo 2

Il dispositivo sarebbe al momento noto internamente con il nome in codice Zeta, stando a quanto rivela oggi Zac Bowden su Twitter, uno solitamente ben informato in merito ai progetti del gruppo di Redmond.

Nessuna altra informazione è trapelata, né per quanto concerne il design né in merito a un upgrade del comparto hardware, ma è lecito attendersi un potenziamento a livello di specifiche tecniche. La base software sarà nuovamente Android con ottimizzazioni pensate per rendere il device un supporto alla quotidiana produttività in movimento.

Il prossimo anno potrebbe essere quello buono anche per un altro prodotto della gamma Surface, il dual screen Surface Neo con Windows 10X che nonostante quanto promesso all’annuncio non arriverà entro il 2020.

Si sta dunque per aprire quella che può essere definita una nuova era per Microsoft, sia dal punto di vista del catalogo hardware sia per quanto concerne l’offerta software, con il gruppo tornato a operare nel territorio mobile adottando un sistema operativo di terze parti dopo gli insuccessi del progetto Windows Phone.

Ricordiamo che Surface Duo è commercializzato negli Stati Uniti con prezzo da 1.399 dollari e che al momento non sono state rese note le tempistiche per la sua distribuzione in altri territori.