L'unboxing di Surface Duo prima del lancio

È ormai quasi tutto pronto per l’esordio di Surface Duo: lo smartphone dual screen di Microsoft che tra poco più di una settimana sarà nelle mani dei primi acquirenti USA. Qualche addetto ai lavori ha già avuto modo di metterlo alla prova, come testimonia l’unboxing realizzato nei giorni scorsi dalla redazione del sito Windows Central.

Microsoft Surface Duo: l’unboxing del dual screen

Il video è in streaming qui di seguito. L’autore Daniel Rubino chiama il device Surface Phone e considerata la sua natura non possiamo dargli torto. Sotto la scocca batte un cuore software basato su Android, arricchito da personalizzazione e ottimizzazioni introdotte dal gruppo di Redmond anzitutto per renderlo un telefono adatto alla produttività, per la comunicazione, la collaborazione e la gestione dei documenti in movimento.

Nella confezione, oltre al dual screen e agli auricolari Surface Earbuds un messaggio che reca la firma di Panos Panay, nome chiave per i progetti di Microsoft legati all’hardware. Nessun test per il comparto software: bisognerà attendere il lancio e il rilascio degli ultimi aggiornamenti prima di metterne alla prova le feature.

Ricordiamo infine che il debutto ufficiale di Surface Duo negli Stati Uniti è fissato per la giornata del 10 settembre al prezzo di 1.399 dollari. Al momento non è dato a sapere quando il device arriverà in altri territori, compresi quelli europei.