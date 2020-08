Mezz'ora con Surface Duo prima del lancio

L’all-in di Microsoft su Surface Duo testimonia la volontà di non commettere l’ennesimo passo falso in campo mobile. Lo smartphone dual screen debutterà negli Stati Uniti il 10 settembre con prezzi da 1.399 dollari. Segnaliamo oggi quello che possiamo definire una sorta di hands-on a cura di Panos Panay, numero uno del team al lavoro sulla gamma Surface.

Panos Panay presenta il dual screen Surface Duo

Un filmato lungo oltre mezz’ora in cui il focus è anzitutto sul design del dispositivo che consente diverse modalità di utilizzo. La configurazione a doppio schermo è pensata per favorire il multitasking e grande enfasi viene riposta su ciò che questo abilita in termini di produttività: dalla gestione all’editing dei documenti, dalla comunicazione con Teams all’interazione con il pennino per scrivere o prendere appunti a mano libera.

Il prezzo non esattamente contenuto e specifiche tecniche non all’altezza dei top di gamma attuali hanno già fatto storcere il naso a qualcuno. Forse Surface Duo non farà segnare record in termini di vendite, ma di certo per Microsoft rappresenta un punto di svolta: ora o mai più.

Ancora non si hanno conferme in merito all’arrivo del prodotto in Europa. Sarà quasi certamente attendere alcuni mesi. Ricordiamo che lato software è preinstallato il sistema operativo Android con interfaccia ottimizzata per la configurazione dual screen e una serie di applicazioni che strizzano l’occhio al mondo business.