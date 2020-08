Surface Duo: le app preinstallate sul dual screen

Che Surface Duo sia uno smartphone dual screen destinato anzitutto ai professionisti emerge anche dall’elenco delle applicazioni preinstallate al momento del lancio. Software che puntano anzitutto a offrire un’esperienza evoluta per quanto concerne la produttività in movimento.

Le applicazioni preinstallate su Surface Duo

Queste le 20 messe a disposizione da Google: Search, Assistant, Calendar, Drive, Duo, Photos, Play Film, Play Store, Maps, Chrome, Gmail, YouTube, YouTube Music, Contatti, Messaggi, Telefono, Files, Orologio e Calcolatrice.

Di seguito invece la lista delle 15 applicazioni di casa Microsoft: Office (Word, Excel, PowerPoint, Lens, lettore PDF e altre), Outlook, Teams, OneDrive, Edge, OneNote, To Do, News, Authenticator, Bing, Company Portal, LinkedIn, Solitaire Collection, Surface Audio e SwiftKey.

Tra quelle di bigG non possiamo non notare l’assenza di Meet per la comunicazione da remoto, concorrente diretto di Teams, mentre per quanto concerne i browser Chrome è presente come sulla maggioranza degli smartphone con sistema operativo Android. Lo stesso vale per il motore di ricerca di Mountain View, competitor di Bing. L’utente avrà ad ogni modo la possibilità di personalizzare l’esperienza in base e a seconda delle proprie specifiche esigenze.

Sappiamo da ieri ufficialmente che Surface Duo arriverà negli Stati Uniti il 10 settembre con prezzi a partire da 1.399 dollari. Nessuna informazioni invece al momento per quanto riguarda la distribuzione a livello internazionale. Il ritorno nel mercato mobile è per Microsoft anche un bivio: ora o mai più.