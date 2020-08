Microsoft Surface Duo sul mercato dal 24 agosto?

Lunedì 24 agosto: è la data da cerchiare in rosso sul calendario per il lancio di Surface Duo, lo smartphone dual screen realizzato da Microsoft per tornare a dire la propria nel territorio mobile. Manca solo la conferma, ma tra due settimane esatte il dispositivo dovrebbe esordire negli Stati Uniti grazie alla collaborazione tra il gruppo di Redmond e l’operatore AT&T.

Surface Duo: negli USA tra due settimane con AT&T?

Il rumor giunge dal solito Evan Blass (@evleaks) che nell’occasione ha condiviso anche alcuni render del prodotto. Il design è quello già osservato in più occasioni, anche “dal vivo” nei giorni scorsi. Nessuna informazione sul prezzo, ma è probabile che agli utenti interessati verrà proposto con un abbonamento mensile. Non ci sono dettagli nemmeno in merito al debutto a livello internazionale che però immaginiamo non tarderà molto.

What seems like official renders of the #SurfaceDuo have leaked. How ready are you for this launch? pic.twitter.com/5pxng4yDA3 — The Surface Guide (@TheSurfaceGuide) August 7, 2020

Sarà un duplice compito quello affidato alla new entry della linea Surface: da una parte come già sottolineato riporterà Microsoft nel mercato mobile dopo anni di assenza, dall’altra dovrà dimostrare come un device di questo tipo possa fungere da valido alleato per la produttività, in movimento e in smart working. A questo punta l’esperienza cross-device frutto della collaborazione con Samsung rafforzata di recente con il debutto della gamma Galaxy Note20 (nella galleria di seguito).

Se per Surface Duo il lancio avverrà con tutta probabilità a breve, in anticipo rispetto alle tempistiche svelate in fase di annuncio nell’ottobre scorso (fine 2020), a Surface Neo non andrà altrettanto bene. Pare ormai certo un suo ritardo, almeno fino al prossimo anno e per ragioni non meglio precisate. Sarà sempre un dual screen, ma con dimensioni più generose e un comparto software basato sul sistema operativo Windows 10X anziché su Android.