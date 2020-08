Microsoft-Samsung: PC e smartphone sempre più vicini

Con la presentazione degli smartphone Galaxy Note20 e dei tablet Galaxy Tab S7 di ieri Samsung ha ribadito quanto la collaborazione con Microsoft per creare un’esperienza cross-device sia oggi più che mai di centrale importanza. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare i dispositivi mobile al mondo PC (e viceversa) attraverso una profonda integrazione che passa dal software.

PC e smartphone, cross-device: Microsoft con Samsung

Fondamentale a tale scopo l’applicazione Il Tuo Telefono per Windows 10 che permette di interfacciare il computer al device controllando quest’ultimo, le sue funzionalità e i suoi contenuti senza staccare gli occhi dal monitor e le mani dall’accoppiata mouse-tastiera.

Ora, su Galaxy Note20, dal PC è possibile lanciare ed eseguire le applicazioni dello smartphone all’interno di finestre separate, senza mai toccare il dispositivo mobile. Un esempio nell’animazione qui sotto.

A questo si aggiungono feature specifiche per la produttività legate a Microsoft 365 come la sincronizzazione degli appunti dall’applicazione Samsung Notes a OneNote in Outlook, anche scrivendoli a mano libera sul display con il pennino S Pen. Lo stesso vale per i promemoria creati sul telefono che si potranno poi consultare anche sul PC all’interno dell’app To Do.

L’integrazione si estende poi altri strumenti come Teams per la collaborazione da remoto e OneDrive per lo storage di file e documenti.

Nel filmato qui sopra un esempio di come sia possibile passare senza soluzione di continuità da un dispositivo all’altro. Sarà interessante capire se e quando le stesse opportunità verranno offerte anche per gli altri smartphone basati su piattaforma Android.

I pre-ordini per la serie Galaxy Note20 sono già stati avviati con prezzi da 979 euro per il modello base e 1.329 eurp per il più grande Ultra 5G.