L’applicazione Il Tuo Telefono (Your Phone) per Windows 10 costituisce un tassello di fondamentale importanza per la strategia cross-platform di Microsoft, una componente in grado di mettere in comunicazione i PC con i dispositivi mobile basati su sistema operativo Android. Il software sta per arricchirsi di una funzionalità inedita che in molti troveranno utile: quella per controllare più dispositivi in contemporanea.

Il Tuo Telefono: supporto a più device per gli Insider

È già nelle mani degli Insider, come rende noto il post allegato qui sotto, condiviso su Twitter dall’account del gruppo di Redmond. Un’aggiunta pensata per andare incontro alle esigenze manifestate da coloro che per le ragioni più svariate si trovano quotidianamente a dover gestire più smartphone, ad esempio uno per il lavoro e un altro per le comunicazioni di natura privata. Concluso il test il rollout verrà ampliato per raggiungere tutti gli utenti.

More support for multiple devices is rolling out to Windows Insiders! Now, it’s easier to link an additional device to Your Phone. Simply click the new “Add a device” button in your app settings and follow the setup instructions. — Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) July 9, 2020

L’unico requisito richiesto è la presenza del sistema operativo Android 7.0 Nougat (o versioni successive) sul dispositivo mobile. Non un problema considerando come quasi tutti i telefoni in circolazione siano aggiornati alle release successive della piattaforma.

Un’altra funzionalità inedita, non ancora annunciata in via ufficiale però già segnalata da alcuni Insider, è quella che permette agli utenti di eliminare le foto dalla galleria dello smartphone direttamente interagendo dal PC con Windows 10. Aggiunte che testimoniano come Microsoft stia puntando sempre più in questa direzione, anche in vista del suo ritorno nel mercato mobile con il lancio del dual screen Surface Duo basato proprio su Android.