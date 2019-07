Il gruppo di Redmond annuncia oggi una novità destinata a far piacere a tutti coloro che trascorrono parecchio tempo davanti al monitor del PC per studio, lavoro o altro: si tratta della possibilità di consultare e interagire con le notifiche provenienti dallo smartphone Android, direttamente dall’interfaccia di Windows 10 e senza doversi affidare a soluzioni di terze parti. Questo grazie al software Il Tuo Telefono disponibile in download gratuito su Microsoft Store.

Le notifiche Android su Windows 10

La prima cosa da fare per poter sfruttare la funzionalità è avere l’app Complemento de Il tuo telefono sul dispositivo Android da collegare al PC. Una volta effettuata l’installazione ed effettuato il login all’account Microsoft con le stesse credenziali usate sul computer, è necessario fornire le autorizzazioni richieste. Dopodiché sul display comparirà la conferma di avvenuta connessione tra i due dispositivi: da una parte lo smartphone, dall’altra il computer con Windows 10.

A questo punto le notifiche di Android saranno visualizzate all’interno dell’apposita area nel software Il Tuo Telefono su PC. Attraverso le impostazioni è possibile stabilire con precisione quali mostrare e quali invece nascondere.

L’utente ha così modo di consultare o eliminare una notifica direttamente da mouse o tastiera, archiviandola anche sul telefono senza dover effettuare alcuna azione aggiuntiva. Da segnalare che al momento la funzionalità non supporta le Smart Reply, utili ad esempio per rispondere rapidamente a un SMS così come a un messaggio di WhatsApp, Instagram, Messenger o Twitter dal PC. Ad ogni modo Microsoft afferma che il gap verrà presto colmato con il rilascio di un ulteriore aggiornamento.

Nel corso del nostro test abbiamo notato che spesso la connessione tra i dispositivi viene interrotta non appena lo smartphone va in standby, mostrando il messaggio allegato qui sotto.

Microsoft ha reso noto che sebbene il rollout della novità sia già in corso, verrà completato solo entro il 9 luglio per tutti gli utenti. Possibile dunque che l’errore generato sia destinato a scomparire entro una settimana. È richiesta sul PC la presenza di Windows 10 1803 (o release successive).

Più avanti arriverà anche la feature chiamata Notification Chasing che consentirà agli utenti di toccare una notifica sul telefono ed effettuare direttamente il mirroring del display sullo schermo del PC.