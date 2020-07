Al fine di supportare al meglio il piano #DigitalRestart introdotto nei mesi scorsi per sostenere la trasformazione digitale del paese, oggi Microsoft Italia annuncia due nomine per il proprio Leadership Team: la prima riguarda Federico Suria che fa il suo ingresso nel gruppo come Direttore Divisione Enterprise Commercial, la seconda invece è quella di Luca Callegari che assume il ruolo di Direttore Divisione Solution Sales.

F. Suria e L. Callegari nel Leadership Team di Microsoft Italia

Faranno parte della squadra di Silvia Candiani, ereditando gli incarichi rispettivamente di Vincenzo Esposito e Massimiliano Ortalli a cui vengono affidati nuovi incarichi in Microsoft a livello internazionale: Esposito è il nuovo General Manager Commercial Partners per Central and Eastern Europe e Massimiliano Ortalli assume la responsabilità del business Dynamics nella Divisione Specialist team Unit dell’area Western Europe.

L’obiettivo di Suria è quello di guidare i progetti di trasformazione digitale dei grandi clienti di Microsoft Italia. Fa il suo ingresso in azienda dopo quasi un decennio trascorso in Dell ricoprendo diversi ruoli nelle aree Finanza, Servizi Professionali, Vendite e ultimamente come CEO Italia di EMC2. In passato ha lavorato anche in McKinsey&Co Management Consulting e in Rolls-Royce Aerospace. Queste le sue parole.

Non vedo l’ora di lavorare e imparare da un eccezionale gruppo di professionisti e di entrare a far parte di Microsoft Italia, in un momento cruciale per la trasformazione dei clienti aziendali che serviamo sul mercato italiano. Il piano Ambizione Italia #DigitalRestart rappresenta un’occasione unica per accelerare radicalmente questa trasformazione e sono orgoglioso di far parte del team che la guiderà.

Per Callegari si tratta invece di un ritorno in Italia dopo quattro anni trascorsi in Microsoft Svizzera ricoprendo lo stesso ruolo e dopo esperienze alla guida delle Divisioni M&O e Partner e Piccole e Medie Imprese. Ha iniziato la sua carriera in Samsung nell’area vendite e nel marketing, arrivando poi alla Direzione Marketing della divisione Telefonia. Nel 2010 è entrato in Microsoft Italia come Responsabile Windows Phone e nel 2011 è stato nominato Marketing Strategist per il business della telefonia mobile presso la sede centrale di Microsoft a Redmond.