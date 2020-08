Galaxy Tab S7 e Tab S7+ con Samsung DeX

Cuore Android 10 e caratteristiche pensate in modo specifico per la produttività: Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ sono i nuovi tablet presentati da Samsung durante l’evento Unpacked che ha tolto i veli anche alla serie Galaxy Note20. Il primo ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, il secondo da 12,4 pollici con pannello 2800×1752 pixel.

I nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+

I due modelli condividono gran parte della scheda tecnica a partire dal processore octa core da 7 nm per arrivare ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria interna per lo storage da ampliare se necessario con schede microSD. Il comparto imaging vede la presenza di una doppia fotocamera posteriore da 13+5 megapixel con flash LED e una frontale da 8 megapixel. Completano la dotazione quattro altoparlanti AKG con supporto Dolby Atmos, porta USB 3.2 Type-C, modulo WiFi 6, Bluetooth 5.0, una gamma completa di sensori e la compatibilità con le reti 5G (opzionale) per la variante più grande. Galaxy Tab S7 ha dimensioni pari a 253,8×165,3×6,3 mm e un peso che si attesta a 498 grammi (500 grammi nell’edizione LTE), mentre Galaxy Tab S7+ arriva a 285x185x5,7 mm e 575 grammi. La batteria è rispettivamente da 8.000 e 10.090 mAh.

Tra le funzionalità più interessanti per chi desidera impiegare i tablet in modalità PC va citata Dex per sfruttare uno schermo più grande e un’interfaccia ottimizzata con supporto al multitasking. A questo si aggiungono il pennino S Pen per l’interazione a mano libera e la Book Cover Keyboard che aggiunge una tastiera fisica comoda soprattutto per l’elaborazione dei testi.

Prezzi e disponibilità

Il debutto di Galaxy Tab S7 è previsto per il 21 agosto nell’edizione WiFi al prezzo di 749 euro e in quella 4G a 849 euro. Galaxy Tab S7+ sarà invece disponibile in versione WiFi a 949 euro e con supporto al 5G a 1.149 euro.

Chi effettua il pre-ordine entro il 20 agosto può scegliere se ricevere in omaggio la Galaxy Book Cover oppure tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller dedicato. Le colorazioni disponibili sono Mystic Black, Mystic Silver e Mystic Bronze.