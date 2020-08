Galaxy Unpacked: meglio con Google Chrome

Aprendo la newsroom ufficiale di Samsung per assistere all’evento Galaxy Unpacked di oggi, sopra al player che mostra lo streaming compare un messaggio che ha attirato la nostra attenzione: “Vi consigliamo di utilizzare Chrome”.

Unpacked: Samsung consiglia Chrome

Per quale motivo? Si tratta dopotutto di un embed da YouTube che non presenta difficoltà di sorta nemmeno con Edge, Firefox o altri software per la navigazione. Curiosamente, l’avviso compare anche se la pagina (link a fondo articolo) viene aperta proprio con Chrome.

Nel corso dell’evento sarà certamente presentata la linea di dispositivi Galaxy Note20. Toccherà forse anche al nuovo smartphone pieghevole dal gruppo sudcoreano, erede del modello lanciato lo scorso anno non senza qualche incidente di percorso.