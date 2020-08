Surface, ecco gli sconti Microsoft (ma non solo)

Microsoft ha annunciato una sventagliata di sconti sul proprio store ufficiale, tutti dedicati alla gamma Surface in occasione del profumo di Back to School che andrà a diffondersi con l’inizio del mese di settembre. Si tratta di una serie di opportunità su vari modelli della premiata gamma Surface, laptop ottimi tanto per lo studio quanto per il lavoro, pienamente integrati nella filosofia Windows 10 e con design peculiare che ha dato forte identità alla famiglia di laptop made in Redmond.

Attenzione, però: sebbene gli sconti siamo buoni, c’è la possibilità alternativa di accedere a sconti ancor maggiori. Ecco come.

Microsoft Surface, tutti gli sconti

Gli sconti arrivano anche a 300 euro, portando così i nuovi notebook di casa Microsoft ad un prezzo sicuramente interessante in questo periodo di potenziali acquisti. Qualche esempio:

Sebbene lo sconto sia di tutto interesse, passare attraverso Amazon in questa fase può offrire vantaggi ulteriori, abbassando ulteriormente l’asticella per un acquisto all’interno del perimetro Surface. Questi, infatti, i prezzi dei modelli citati in precedenza, così da poter registrare un confronto immediato:

In ognuno dei casi indicati (tutte configurazioni entry level) Amazon offre un – più o meno grande – vantaggio economico rispetto allo store ufficiale del colosso di Redmond. Abbiamo operato medesimo confronto con i prezzi Unieuro o eBay, ma ancora una volta è Amazon ad offrire piccoli vantaggi sia in termini di prezzo che di tempistiche di invio (soprattutto per gli utenti Prime). Il consiglio è tuttavia quello di decidere prima quale Surface acquistare e quindi comporre il proprio bundle confrontando su Amazon ed Unieuro il prezzo delle singole componenti (laptop, tastiera, pennino). Microsoft Store può rivelarsi concorrenziale soprattutto sui bundle, rientrando così in corsa tra le preferenze di acquisto di chi sta immaginando un autunno in salsa Surface.

Attenzione ad un dettaglio ulteriore: per chi ne ha la possibilità, esiste il bonus da 500 euro relativo alla “Carta del Docente“: è questo lo sconto più importante a cui qualcuno ha la possibilità di accedere.