DREAME H12 Dual è la lavapavimenti che diventa aspirapolvere (-20%)

È tutta da scoprire la DREAME H12 Dual, la lavapavimenti e aspirapolvere senza fili che semplifica la pulizia in casa. Se da tempo stai considerando l’acquisto di un prodotto come questo, hai trovato pane per i tuoi denti. Non è il classico due in uno perché questo elettrodomestico raddoppia le potenzialità e diventa un 4in1 in tutti i sensi. Scopri e amalo fin dal primo utilizzo. Su Amazon è in sconto con un ribasso del 20%, lo metti in carrello a soli 279 euro invece di 349 euro.

DREAME H12 Dual è un prodotto eccellente e perfetto per chi vuole semplificare le pulizie. Con una sola passata aspira e lava i pavimenti ma diventa anche un aspirapolvere senza fili se ne hai bisogno. Gli altro modelli in commercio ti hanno incuriosito ma non ti hanno mai convinto? Con questo dispositivo hai quello di cui hai bisogno. Infatti, grazie al suo design, puoi usarlo in 4 modalità diverse e semplificare ogni operazione di pulizia in casa. È leggero, con autopropulsione e ovviamente arriva non solo con la sua base di ricarica ma anche con gli accessori e il detergente per non farti mancare nulla.

Usalo nella modalità standard caricando l’acqua nell’apposito scomparto per una pulizia due in uno. Ossia aspira e lava nello stesso momento eliminando ogni traccia di sporco e regolando la sua potenza in automatico che imposti la modalità su smart (ne hai anche altre a disposizione). Se poi durante il giorno noti qualche briciola in cucina oppure hai bisogno di aspirare qualche zona nello specifico, stacca il motore e convertilo in un vero e proprio aspirapolvere senza fili che puoi usare sia con il tubo telescopisco e spazzola o in modalità portatile con mini spazzola motorizzata o bocchetta per fessure. Geniale, no? Quando hai terminato rimettila sulla sua base di ricarica dove avviene sia l’autopulizia che l’asciugatura ad acqua calda.

A soli 279 euro su Amazon con uno sconto del 20%, DREAME H12 Dual è l’elettrodomestico 4 in 1 che hai sempre desiderato. Acquistalo ora.