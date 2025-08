-120€ per Dreame H15 Pro, l'aspirapolvere lavapavimenti con AI

L’intelligenza artificiale messa al servizio dell’ambiente domestico e di chi lo vive: Dreame H15 Pro non è il solito aspirapolvere lavapavimenti e oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È in grado di ridefinire il concetto di pulizia domestica, grazie a un insieme di tecnologie avanzate pensate per ottenere risultati impeccabili senza sforzo.

Risparmia 120 euro su Dreame H15 Pro

Ha in dotazione il braccio robotico GapFree AI DescendReach per una copertura su tre lati, raggiungendo anche gli angoli più ostici e passando agevolmente sotto i mobili, sfruttando il al design ultra piatto a 180 gradi. ancora, il sistema TangleCut con raschietto flessibile evita i grovigli di capelli e peli, migliorando l’efficienza e riducendo la necessità di manutenzione. La base con pulizia automatica rende la spazzola sempre igienizzata: viene immersa in acqua calda a 100 °C, strizzata con movimenti alternati e asciugata da aria calda a 90 °C. Inoltre, come si legge nella scheda tecnica, l’aspirazione potente da 21 kPa, unita al sistema motorizzato GlideWheel e alla batteria con autonomia fino a 60 minuti, rendono il prodotto un top di gamma senza compromessi. C’è anche il controllo intelligente tramite app per personalizzare la modalità di funzionamento.

Venduto e spedito direttamente da Amazon, ha disponibilità immediata e consegna gratis in pochi giorni direttamente a casa tua. Non perdere l’occasione e mettilo subito nel carrello.

Lo sconto di 120 euro è applicato in automatico, non servono coupon: ti permette di acquistare Dreame H15 Pro al prezzo di 479 euro, invece di 599 euro come da listino ufficiale del produttore. Il voto medio assegnato da oltre 1.300 recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.