Surface Duo non arriverà in Europa prima del 2021

Arriverà, ma non subito: per l’esordio di Surface Duo al di fuori dei confini statunitensi bisognerà attendere almeno fino al prossimo anno. Lo smartphone dual screen di Microsoft, negli USA a partire dal 10 settembre, tarderà dunque in Europa e di conseguenza in Italia.

In Europa ci sarà da attendere per Surface Duo

È quanto riportato nel fine settimana da alcune fonti d’oltreoceano dopo che il gruppo di Redmond ha confermato l’adozione di “un approccio misurato e organizzato in diverse fasi per quanto riguarda la disponibilità, così da andare incontro alle richieste dei clienti”. In altre parole, in un primo momento il numero delle unità prodotte è limitato, poi l’azienda si regolerà di conseguenza anche sulla base dei feedback ricevuti, eventualmente accelerando i ritmi.

Fonti riferiscono che il neonato della famiglia Surface dovrebbe debuttare in Europa entro la prima metà del 2021, almeno stando alla roadmap attuale. Ricordiamo che alcune recenti indiscrezioni vorrebbero il secondo modello della linea già in cantiere, nome in codice Zeta.

Microsoft dovrà ad ogni modo tenere conto del fattore tempo: attendere troppo a lungo per commercializzare un dispositivo con e Snapdragon 855, 6 GB di RAM, senza ricarica wireless né NFC, potrebbe renderlo meno appetibile se non di fronte a un significativo taglio di prezzo. Quello attualmente fissato per gli Stati Uniti parte da 1.399 dollari. Ad ogni modo il prodotto ha già ricevuto le certificazioni necessarie per i lanci in Canada, Europa e Giappone.