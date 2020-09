Un Surface Laptop economico da 12,5 pollici?

Prima di fine anno Microsoft potrebbe lanciare un nuovo dispositivo della linea Surface, un modello inedito di Surface Laptop con schermo più piccolo e prezzo ridotto, andando così ad aggredire una fascia di mercato in cui la gamma oggi ancora non è presente se non con il tablet Go. Stando alle indiscrezioni circolate, il prodotto sarebbe noto internamente con il nome in codice Sparti.

Un Surface Laptop più piccolo ed economico?

A livello di specifiche tecniche nella scheda troverebbero posto un display da 12,5 pollici con risoluzione al momento non meglio precisata, un processore Intel Core i5 di decima generazione, 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB per lo storage. Lato software è data quasi per certa la presenza di Windows 10 in modalità S.

Per quanto riguarda il prezzo, il gruppo di Redmond sembra intenzionato a fissarlo al lancio intorno ai 500-600 dollari. Insomma, una sorta di “Surface Laptop Go” per caratteristiche ed esborso economico, la risposta di Microsoft a ciò che è stato Pixelbook Go per Google e la linea Chromebook. Al momento Surface Laptop 3 (nella galleria di immagini qui sotto) viene commercializzato attraverso lo store ufficiale a partire da 999 euro, ma navigando tra gli e-commerce è possibile trovare qualche offerta soprattutto per le configurazioni più avanzate.

Chi ha già avuto modo di vedere dal vivo e toccare con mano Sparti lo definisce un laptop molto leggero e compatto con una qualità costruttiva non compromessa dalla spesa contenuta, ideale per la mobilità. L’annuncio ufficiale potrebbe avvenire in occasione di un evento nel mese di ottobre, a distanza di un anno da quello che nell’autunno 2019 ha svelato le ultime novità della gamma.