Presentato all’inizio del mese da Microsoft, il Surface Pro X di seconda generazione è disponibile a partire da oggi per l’acquisto nel nostro paese. Si tratta del dispositivo 2-in-1 della gamma Surface introdotto lo scorso anno nella line-up, ora proposto anche nell’inedita tinta color Platino.

Surface Pro X con Microsoft SQ 2 in Italia

Alla base dell’esperienza offerta il processore SQ 2 con architettura ARM che il gruppo di Redmond ha progettato in collaborazione con Qualcomm in modo da garantire prestazioni evolute e una migliore gestione dei consumi raggiungendo così le 15 ore di autonomia dichiarata con una sola ricarica della batteria interna in dimensioni pari a 287x208x7,3 mm e con un peso che si attesta a 774 grammi.

A livello di specifiche tecniche sono inclusi anche il display PixelSense da 13 pollici con pannello touchscreen e risoluzione 2880×1920 (267 ppi, rapporto 3:2), GPU Adreno 690, 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR4x, unità SSD rimovibili da 128, 256 o 512 GB per lo storage, fotocamera anteriore da 5 megapixel con supporto all’autenticazione biometrica di Windows Hello, fotocamera posteriore da 10 mexapixel con messa a fuoco automatica e registrazione video 4K, doppio microfono da studio far-field, altoparlanti stereo da 2 W con supporto Dolby Audio, modulo WiFi 5, 4G-LTE (Snapdragon X24), Bluetooth 5.0, GPS, accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di luce ambientale, due porte USB-C, slot Surface Connect e per il collegamento della Surface Keyboard e ingresso per schede nano SIM.

Lato software è presente il sistema operativo Windows 10 on ARM con supporto in arrivo all’emulazione delle applicazioni x64.

Il nuovo Surface Pro X è disponibile per l’acquisto sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati con prezzi da 1.749 euro. Per trasformare il tablet in un laptop è possibile abbinare la Signature Keyboard offerta nelle colorazioni Platino, Blu Ghiaccio e Papavero, da comprare in bundle con la Surface Slim Pen a 299,99 euro.

Al debutto oggi in Italia anche gli auricolari Surface Earbuds nella colorazione Grafite (219,99 euro), mentre per il Surface Laptop Go (da 649 euro) bisognerà attendere il 12 novembre.

Nell’occasione Microsoft ricorda che studenti, insegnanti e genitori possono ottenere uno sconto esclusivo fino a 10% del valore del prodotto acquistando sullo store ufficiale Microsoft Store. Ancora, fino al 12 novembre è possibile approfittare della campagna Trade-in per il pre-ordine di Surface Laptop Go: fino a 500 euro di sconto restituendo un dispositivo idoneo.