Windows 11 (KB5006746) risolve i problemi con le CPU AMD

Con il rilascio odierno del pacchetto KB5006746 per Windows 11, il gruppo di Redmond risolve alcuni dei problemi emersi in seguito al lancio del nuovo sistema operativo, in particolare quello che ha visto aumentare la latenza della cache L3 nelle CPU AMD in seguito alla pubblicazione dell'update KB5006674, innescando un inevitabile peggioramento delle performance, segnalato soprattutto dagli appassionati di gaming durante l'esecuzione dei giochi.

Windows 11: disponibile l'aggiornamento KB5006746

Non si tratta dell'unico fix incluso da Microsoft nell'aggiornamento in fase di rollout: corretti anche altri problemi legati alla componente Esplora File (File Explorer), alle animazioni, alla funzionalità Chat e altri che portavano alla Blue Screen of Death (in verità Black Screen of Death). Il download e l'installazione sono opzionali, a discrezione dell'utente. Quanto contenuto sarà presente anche nel Patch Tuesday in arrivo a novembre.

Sistemato anche un fastidioso problema che impediva la corretta visualizzazione della barra delle applicazioni e del nuovo menu Start (elementi da molti non graditi) sui computer in seguito al passaggio da Windows 10 al successore Windows 11.

Il pacchetto porta la piattaforma alla Build 22000.282. Può essere scaricato attraverso l'utility Windows Update (come visibile nello screenshot qui sopra) oppure in modalità manuale mediante il portale Update Catalog, scegliendo la versione giusta.