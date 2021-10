Windows 11: come migliorare menu Start e taskbar

Già segnalato su queste pagine in agosto, al debutto della versione beta, Start11 è il software che fa al caso di chi proprio non sopporta la scomparsa del menu Start tradizionale dopo l'aggiornamento a Windows 11. Nei giorni scorsi lo sviluppatore ha reso disponibile la Release Candidate 1.

Start11 porta il vecchio menu Start su Windows 11

Stardock ha perfezionato l'utility sulla base dei feedback raccolti e mantenendo fede al principio che da sempre contraddistingue la propria offerta: abilitare il massimo livello possibile di personalizzazione.

Stardock is releasing Start11 today, which offers a lot of customization for the Windows 11 Start menu and taskbar https://t.co/pn7NcRBQuK pic.twitter.com/Lrstn0v8mp — Tom Warren (@tomwarren) October 7, 2021

Tra le opzioni incluse, la libertà di scegliere tra diversi stili (Windows 7, Modern, Windows 10 e Windows 11), quella di poter cambiare la posizione della barra delle applicazioni sullo schermo e di intervenire su cosa mostrare nel menu contestuale dopo un click con il tasto destro sulla componente.

The Release Candidate 1 update for Start11 is here! Designed for the newly released Windows 11 (and Win10), Start11 comes loaded with features intended to make Windows more productive and personal. https://t.co/fGoA1KHoSI pic.twitter.com/yghJXcZNLE — Stardock (@Stardock) October 7, 2021

Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni e il link per l'acquisto di Start11, disponibile al prezzo di 5,99 euro, sulle pagine del sito ufficiale.

Meglio PowerToys Run?

Se l'intenzione è invece quella di ridurre tutto al minimo indispensabile, semplificando l'avvio delle applicazioni, forse è il caso di dare uno sguardo a PowerToys Run, in download gratuito da GitHub. Non sostituisce né modifica quanto incluso di default nel sistema operativo, ma consente, attraverso una combinazione di tasti (quella di default è Alt+Space), di attivare istantaneamente una barra di ricerca attraverso la quale digitare e trovare subito la risorsa desiderata. Il progetto è curato dalla stessa Microsoft.

Con ElevenClock saprai sempre che ora è

Un'altra scelta discutibile da parte del gruppo di Redmond è quella ha portato a eliminare la visualizzazione della data e dell'ora su tutti i monitor se il PC si trova a gestire una configurazione multi-screen. ElevenClock vi pone rimedio: è in download gratuito su GitHub.

Forse ci penserà Microsoft

Non è da escludere che Microsoft possa optare per un dietrofront almeno parziale, dopo aver considerato i feedback negativi che stanno giungendo dagli utenti. Questa la dichiarazione affidata il mese scorso da un portavoce della società alla redazione del sito The Verge.