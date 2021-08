Start11 ripristina il menu Start in Windows 11

Stardock ha annunciato la versione beta di Start11. Come si deduce dal nome, il software permette di personalizzare il menu Start di Windows. Gli utenti che hanno installato la versione preliminare di Windows 11 potranno quindi ripristinare il vecchio menu Start di Windows 10 o Windows 7. Altre funzionalità verranno aggiunte nella versione finale.

Start11: ritorna il vecchio menu Start

Una delle novità più evidenti di Windows 11 è il nuovo layout del menu Start. Per impostazione predefinita, il menu viene mostrato al centro della barra delle applicazioni. Non ci sono più le live tile, ma tre sezioni principali: campo di ricerca, icone delle applicazioni e app/file aggiunti di recente. Microsoft permette solo di spostare il menu a sinistra. Non è possibile invece modificare la dimensione o eliminare la sezione dei suggerimenti.

Start11 consente di scegliere due impostazioni per il menu Start, ovvero lo stile Modern di Windows 10 o lo stile di Windows 7. In entrambi i casi verrà ripristinato il vecchio layout a due colonne con l'elenco delle applicazioni installate. Il software permette di effettuare altre personalizzazioni, come la modifica del colore, dei caratteri e della dimensione delle icone.

Simili ritocchi estetici sono disponibili anche per la barra delle applicazioni. Purtroppo non è possibile ripristinare le funzionalità che Microsoft ha deciso di eliminare, come il supporto per il drag&drop e il ridimensionamento.

La beta di Start11, compatibile anche con Windows 10, è disponibile è 5,99 euro in diverse lingue, italiano incluso. Chi usa già Start8 o Start10 può ottenere uno sconto.