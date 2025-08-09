WhatsApp arrivano le foto Live in movimento come iPhone

Finalmente. Dopo anni di attesa, WhatsApp sta per colmare uno dei suoi vuoti più evidenti. Gli utenti Android potranno presto inviare quelle foto animate che Apple chiama Live Photo e Samsung, Motion Photo. Sono immagini che catturano qualche secondo di movimento e audio prima e dopo lo scatto.

WhatsApp porta le Live Photo su Android: foto che prendono vita

Le foto live non sono una novità assoluta. Samsung e Google già da anni consentivano di inviare le foto live con i loro smartphone di punta. Fino a oggi, chi voleva condividere una foto in movimento su WhatsApp doveva convertirla in video o accontentarsi di inviare solo il frame statico, perdendo tutta la magia del momento catturato.

D’ora in avanti, quando si seleziona una foto in movimento dalla galleria, WhatsApp proporrà di inviarla come foto dinamica, preservando movimento e audio, oppure convertirla in immagine statica tradizionale. Il controllo avviene direttamente nell’editor di disegno, con un semplice toggle che passa da una modalità all’altra.

Le foto animate inviate mostreranno una piccola icona di movimento nell’angolo in alto a sinistra della miniatura, così i destinatari sapranno che stanno per ricevere qualcosa di speciale. Non dovranno fare nulla di particolare. Toccando l’immagine, questa prenderà vita automaticamente, riproducendo quei preziosi secondi di contesto che trasformano una foto in un ricordo vivo.

I requisiti e roll out

Prima di entusiasmarsi troppo, ci sono alcuni limiti da considerare. La funzione è attualmente disponibile solo nella beta 2.25.22.29 per Android, e anche tra i beta tester il roll out è graduale: potrebbero volerci settimane prima che tutti possano provarla.

Per quanto riguarda la compatibilità, i dispositivi Samsung con Motion Photo e i Google Pixel con Top Shot sono già pronti. Piccola nota dolente per i possessori di Pixel Pro: dovranno temporaneamente disabilitare la modalità alta risoluzione da 50MP per utilizzare la funzione Top Shot. Un compromesso fastidioso tra qualità e dinamicità..