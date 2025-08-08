Un cloud a vita senza abbonamenti: pCloud è in sconto fino al 50%

Chi cerca uno spazio sicuro e illimitato nel tempo per archiviare, condividere e proteggere i propri file, oggi è disponibile una promozione difficile da ignorare. pCloud, scelto da oltre 20 milioni di utenti nel mondo, ha annunciato grandi sconti estivi oltre il 50% sui suoi piani a vita, eliminando per sempre i canoni mensili.

La promozione riguarda tre piani principali. Il più ampio, Pro 5 TB, scende a 499 euro invece di 1095. Il Premium Plus da 2 TB è disponibile a 279 euro anziché 599, mentre il Premium da 500 GB è proposto a 139 euro al posto di 299. Ogni piano include 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e pagamenti criptati con tecnologia 256-bit SSL.

Ecco cosa offre pCloud a vita

La sicurezza è uno dei punti di forza di pCloud. I dati vengono custoditi in Svizzera, nel rispetto delle leggi più severe in materia di privacy, e protetti da crittografia AES a 256 bit con protocollo TLS/SSL, lo stesso livello adottato in ambito militare. La piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni e ripristinare documenti eliminati.

Tra le altre funzionalità, segnaliamo la possibilità di inviare file tramite link protetti da password, lavorare in cartelle condivise, guardare video e ascoltare musica direttamente dal cloud. L’accesso ai file è garantito ovunque e in qualsiasi momento, grazie alla sincronizzazione automatica, mentre la modalità offline permette di consultare e modificare i contenuti anche senza connessione. È inoltre possibile effettuare backup, oltre che dai propri dispositivi, anche da servizi di terze parti in modo semplice e veloce.

PCloud è ideale per chi lavora con grandi quantità di dati, come fotografi e videomaker, per aziende che necessitano di spazi collaborativi sicuri, per famiglie che vogliono conservare i propri ricordi per sempre o per studenti. Con la nuova offerta, pCloud mette fine alle spese ricorrenti e propone un cloud “per sempre” adatto a ogni esigenza, con la garanzia di una protezione di livello superiore.

Risparmia subito sul tuo nuovo piano pCloud a vita e dì addio ai canoni mensili: un unico pagamento per un archivio digitale sicuro, veloce e sempre a portata di mano. Oggi, per un periodo limitato, puoi approfittare delle promozioni estive, che ti permettono di risparmiare oltre il 50% di sconto su tutti i piani a vita. Attiva ora il tuo nuovo piano pCloud!