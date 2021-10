Windows Subsystem for Linux sullo store di Windows 11

Microsoft ha annunciato che la versione preliminare di Windows Subsystem for Linux (WSL) è disponibile sullo store di Windows 11. Ciò permette di velocizzare il rilascio degli aggiornamenti. L'azienda di Redmond ha approfittato dell'occasione per aggiungere nuove funzionalità, come il supporto per le app con interfaccia grafica.

WSL disponibile sul Microsoft Store

WSL è il componente di Windows 10 che permette di installare una distribuzione Linux. Finora era necessario attivare la funzionalità opzionale del sistema operativo, quindi ogni aggiornamento per la piattaforma era legato all'aggiornamento di Windows 10. Gli utenti che hanno installato Windows 11 possono invece scaricare WSL dal Microsoft Store. Grazie a questo “disaccoppiamento” è possibile ricevere le nuove funzionalità attraverso lo store, senza attendere il rilascio di una nuova versione di Windows 11.

A proposito di novità, la preview di WSL include il supporto per WSLg (Windows Subsystem for Linux GUI), ovvero per le applicazioni con interfaccia grafica basata su X11 e Wayland. Microsoft ha inoltre aggiornato il kernel di Linux alla versione 5.10.60.1. Tutte le nuove funzionalità sono elencate sul sito dedicato.

La versione di WSL integrata in Windows 11 può essere installata insieme a quella disponibile sullo store, ma quest'ultima ha sempre la precedenza. In ogni momento è possibile disinstallare la versione “out-of-box” e ritornare alla versione “in-box”.

Per utilizzare la preview è necessario attivare il componente opzionale “Piattaforma macchina virtuale“. Questa versione non è disponibile per Windows 10, quindi occorre prima effettuare l'aggiornamento a Windows 11.