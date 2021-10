Windows11Upgrade, tool gratuito per forzare l'aggiornamento

Microsoft ha scelto di distribuire l'aggiornamento a Windows 11 in modo graduale, anche tra coloro che dispongono di un PC in grado di soddisfare i requisiti richiesti. Questo per gestire al meglio la fase di rollout, intervenendo in modo tempestivo sui problemi che via via andranno ad emergere (i primi si sono già palesati). Eppure, ci sono temerari che pur essendo in possesso di un hardware datato, vogliono comunque fare il grande salto senza attendere; a loro disposizione diversi metodi: abbiamo già segnalato su queste pagine uno script e una procedura consigliata direttamente dal gruppo di Redmond, oggi aggiungiamo all'elenco uno strumento chiamato Windows11Upgrade (di fatto un'interfaccia grafica per lo script appena citato).

Da W10 a W11 senza soddisfare i requisiti: ci pensa Windows11Upgrade

Il tool è gratuito, in download su GitHub. Ciò che fa è sostanzialmente aggirare i controlli eseguiti da W10 prima di avviare il passaggio a W11, consentendo così il download dell'immagine ISO nella propria lingua per poi abilitarne l'installazione. L'utente ha modo di scegliere se mantenere o meno i dati e le applicazioni.

Windows11Upgrade è un progetto open source con licenza GPL-3.0. Il suo creatore è coofcookie, della Repubblica Ceca, sviluppatore alle prese con C, C++, C#, Python, PHP, JavaScript.

È quasi superfluo ricordare che forzare l'aggiornamento a Windows 11 espone a potenziali problemi riguardanti prestazioni, stabilità e sicurezza. Il lavoro di Microsoft sul nuovo sistema operativo è appena iniziato e proseguirà senza sosta con il perfezionamento delle sbavature riscontrate e segnalate dai feedback. Insomma: lo si faccia con consapevolezza, a proprio rischio e pericolo.