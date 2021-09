Windows 11 su tutti i PC con uno script

Mancano pochi giorni al lancio di Windows 11 (e del nuovo Microsoft Store), ma non tutti potranno installare l'aggiornamento. Microsoft ha cambiato i requisiti minimi rispetto a Windows 10, quindi è necessario un PC abbastanza recente. Grazie ad uno script è possibile aggirare la verifica effettuata durante la procedura di setup.

Windows 11 su tutti i PC con qualche rischio

Per avere la certezza di poter installare Windows 11 è meglio utilizzare il nuovo tool Controllo integrità PC che indicherà eventuali requisiti non rispettati. Molti utenti vogliono testare il sistema operativo su macchina virtuale, ma anche in questo caso è necessaria la presenza del chip TPM 2.0.

Un nuovo script, parte del wrapper Universal MediaCreationTool, consente di creare l'immagine ISO di Windows 11, aggirando la verifica dei requisiti minimi. Dopo aver avviato il file “MediaCreationTool.bat” viene mostrato l'elenco delle versioni di Windows. Scegliendo “11” viene scaricato il Media Creation Tool corrispondente ed eseguito lo script “Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd” che aggiunge una chiave nel registro di sistema ed elimina un file nella directory usata per l'installazione.

Grazie a queste modifiche è possibile installare Windows 11 su tutti i PC. Ovviamente si tratta di un metodo non supportato da Microsoft. Oltre a possibili problemi di prestazioni e affidabilità, il sistema operativo potrebbe non ricevere la patch di sicurezza da Windows Update.

In attesa del debutto ufficiale del 5 ottobre, Microsoft ha rilasciato la nuova app Paint per gli iscritti al canale Dev del programma Windows Insider, come promesso a metà agosto. Oltre all'interfaccia rinnovata sono presenti nuovi tool per il disegno e la scrittura.