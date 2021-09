Windows 11: ecco il tool Controllo integrità PC

Mancano due settimane al debutto di Windows 11, previsto per il 5 ottobre. Microsoft ha quindi rilasciato la versione aggiornata del tool PC Health Check (Controllo integrità PC) che permette agli utenti di verificare se il computer soddisfa i requisiti hardware minimi. Domani verranno annunciati i nuovi Surface con Windows 11.

Verifica dei requisiti per Windows 11

A fine agosto, Microsoft ha comunicato che il sistema operativo può essere installato anche su computer con alcuni processori Intel Core di settima generazione, ma non su quelli con CPU AMD Ryzen basati sull'architettura Zen 1. In quell'occasione era stato rilasciato la nuova versione di PC Health Check per gli iscritti al programma Windows Insider. Ora il tool è disponibile per tutti al seguente link.

Il software permette di verificare se un computer con Windows 10 soddisfa i requisiti hardware minimi e quindi se riceverà l'aggiornamento a Windows 11 tramite Windows Update. Rispetto alla precedente versione, che mostrava messaggi generici, vengono ora indicati più chiaramente i motivi dell'eventuale incompatibilità.

Nello screenshot di esempio si vedono tre requisiti non soddisfatti: processore, Secure Boot e TPM 2.0. Accanto agli ultimi due ci sono punti esclamativi perché le funzionalità potrebbero essere presenti, ma non attivate nel BIOS/UEFI. Cliccando su “Visualizza tutti i risultati” si possono leggere anche i requisiti soddisfatti, tra cui quantità di RAM e spazio su disco.

Gli utenti potranno tuttavia installare Windows 11 anche sui vecchi PC, utilizzando l'immagine ISO e il Media Creation Tool. In questo caso però non è garantito il supporto da parte di Microsoft e potrebbero non essere disponibili le patch di sicurezza.