Surface Pro 8 è sempre più vicino: ecco come sarà

Andrà in scena questa settimana, nella giornata di mercoledì, un evento organizzato da Microsoft e dedicato alle novità del suo catalogo hardware: tra queste ci sarà quasi sicuramente Surface Pro 8, oggetto nel fine settimana di una nuova indiscrezione che sostanzialmente svela ogni dettaglio del dispositivo.

Nuovo design e upgrade hardware per Surface Pro 8

L'ottava generazione del tablet nasconderà sotto la scocca un processore Intel Core di undicesima generazione, integrerà un display da 13 pollici con refresh rate 120 Hz e bordi più stretti (la diagonale del predecessore si ferma a 12,3 pollici), due porte Thunderbolt (niente USB Type-A, solo Type-C) e unità SSD sostituibili come già visto su Surface Laptop 4, Surface Pro X e sull'incarnazione business di Surface Pro 7 Plus, andando così a soddisfare un'esigenza manifestata dagli utenti.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅ – Intel's 11th-generation Core processor

– 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen

– Windows 11

– Dual Thunderbolt Interfaces

– Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg — Sam (@Shadow_Leak) September 19, 2021

Nel tweet qui sopra anche un'immagine del dispositivo con il suo design rinnovato. Lato software, il sistema operativo preinstallato al lancio sarà ovviamente il nuovo Windows 11, disponibile più avanti anche sotto forma di aggiornamento per i modelli delle generazioni precedenti basati su Windows 10, a patto che soddisfino le richieste formulate da Microsoft in termini di requisiti hardware.

Ne sapremo di più in occasione dell'evento del 22 settembre (andrà in scena alle 17:00 ora italiana), durante il quale potrebbero essere annunciati anche Surface Go 3, Surface Book 4, l'upgrade di Surface Pro X e il successore dello smartphone dual screen Surface Duo con Android.