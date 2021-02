Surface Pro 7 Plus: Microsoft vende gli SSD

Il nuovo Surface Pro 7+ (Plus), annunciato a gennaio, integra un SSD da 128/256/512 GB o 1 TB che può essere sostituito dall’utente. Microsoft ha ora comunicato che le unità a stato solido possono essere acquistate presso i rivenditori autorizzate negli Stati Uniti (la disponibilità verrà estesa anche altri paesi nelle prossime settimane).

Surface Pro 7 Plus: ecco il kit per SSD

Nel catalogo dei Surface ci sono altri tre modelli con SSD rimovibile, ovvero Surface Pro X, Surface Laptop 3 e Surface Laptop Go. L’azienda di Redmond sottolinea però che il nuovo kit Microsoft Surface Removal SSD è esclusivamente riservato al Surface Pro 7 Plus. È possibile scegliere tutte le capacità, quindi 128/256/512 GB o 1 TB.

Le aziende possono teoricamente installare un SSD più grande di quello originario. Tuttavia Microsoft sconsiglia l’operazione perché l’unita non è stata testata per quella configurazione e potrebbero verificarsi problemi di prestazioni. In realtà non dovrebbe succedere nulla, dato che gli SSD sono tutti certificati per il Surface Pro 7 Plus.

Microsoft suggerisce di fare eseguire la sostituzione ad un professionista qualificato. In ogni caso è disponibile una guida dettagliata. Il precedente SSD potrebbe contenere dati riservati, per cui è preferibile cancellare tutto con sicurezza utilizzando il tool Surface Data Eraser.

Microsoft venderà il kit tramite i rivenditori autorizzati negli Stati Uniti. Non è noto quando sarà disponibile in Italia, dove è possibile acquistare il Surface Pro 7 Plus a partire da 1.049 euro (WiFi) e 1.339 euro (LTE).