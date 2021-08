Windows 11 disponibile dal 5 ottobre

Dopo varie indiscrezioni sulla data di lancio, Microsoft ha annunciato ufficialmente che Windows 11 sarà disponibile a partire dal 5 ottobre, come aggiornamento gratuito per i computer con Windows 10 e preinstallato sui nuovi dispositivi. Il rollout avverrà in maniera graduale e dovrebbe terminare entro metà 2022.

Upgrade gratuito, ma senza app Android

L'upgrade da Windows 10 sarà gratuito. Nel comunicato di Microsoft non ci sono invece riferimenti a Windows 8.1 e Windows 7. Chiaramente sarà possibile installare Windows 11 solo sui dispositivi che soddisfano i requisiti hardware minimi. La verifica può essere effettuata preventivamente con il tool PC Health Check (Controllo integrità PC).

In realtà sarà sufficiente verificare la disponibilità dell'aggiornamento tramite Windows Update. Se i requisiti sono soddisfatti verrà mostrato un messaggio sul lato destro:

Microsoft ha confermato che Windows 11 potrà essere installato sui vecchi PC utilizzando le immagini ISO. Tuttavia, questo metodo non è ufficialmente supportato. Gli utenti vedranno più spesso il famigerato BSOD (Blue Screen Of Death). Inoltre, l'azienda di Redmond potrebbe impedire il download delle patch da Windows Update. Per avere un computer aggiornato sarà necessario scaricare gli aggiornamenti manualmente e creare una nuova immagine ISO.

Microsoft ricorda che Windows 10 rimane un'ottima scelta per i computer non compatibili. Il supporto per il “vecchio” sistema operativo continuerà fino al 14 ottobre 2025.

Nel comunicato vengono elencate le principali novità di Windows 11, una delle quali è il Microsoft Store con un design rinnovato. Gli utenti non troveranno però le app Android. La funzionalità, sviluppata in collaborazione con Amazon e Intel, sarà disponibile in anteprima per gli iscritti al programma Windows Insider nei prossimi mesi. Per il lancio ufficiale si dovrà probabilmente attendere fino al 2022.