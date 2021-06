Windows 11: nuovo Microsoft Store e applicazini Android

Restyling dell'interfaccia a parte, la novità più interessante dell'evento organizzato per annunciare Windows 11 è quella riguardante il Microsoft Store: sarà completamente rinnovato, come necessario per svecchiare una piattaforma che ne ha assoluto bisogno.

Windows 11: il nuovo Store e le app di Android

La nuova versione è stata pensata per accogliere software e contenuti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che siano Universal Windows Platform, Progressive Web App o altro, andando così alle esigenze manifestate da sviluppatori e creatori.

Proprio con questo obiettivo, Microsoft incasserà zero commissioni sulle transazioni generate attraverso lo Store: l'intera cifra versata dall'utente finirà nelle tasche di chi ha proposto il contenuto.

Altra novità di rilievo per Windows 11 è quella che vede il debutto della compatibilità per le applicazioni Android, già sperimentata in passato seppur in modo limitato attraverso la soluzione Il Tuo Telefono. È reso possibile dall'integrazione dell'Amazon Appstore grazie al quale sarà possibile il download diretto e l'installazione delle app.

Qui sopra una galleria di immagini ufficiali. Ci sarà tempo per esaminare nel dettaglio ogni aspetto del sistema operativo.