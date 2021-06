Windows 11 è ufficiale: evoluzione, non rivoluzione

Dovremo attendere ancora qualche tempo prima di mettere alla prova Windows 11, ma ora l'arrivo del nuovo sistema operativo di Microsoft è ufficiale. Come ampiamente anticipato dalle tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la piattaforma rappresenta l'evoluzione di W10. Per diverso tempo è stata indicata con il nome in codice Sun Valley. L'uscita è prevista entro la fine dell'anno.

Windows 11: una nuova era per Microsoft?

W11 è il frutto di un percorso non lineare e nemmeno privo di tribolazioni, confezionato in modo da ereditare alcune delle caratteristiche inizialmente annunciate per quella versione 10X che con tutta probabilità non vedrà mai la luce, mantenendo quanto di buono visto nel predecessore. Per il gruppo di Redmond costituisce sia il raggiungimento di una meta sia un punto di partenza, la sintesi di quanto appreso negli ultimi anni e la volontà di soddisfare esigenze inedite, in primis quelle legate a cloud e nuove modalità di collaborazione sperimentate durante il periodo di smart working forzato. Un passo in avanti che tiene in considerazione anche le necessità manifestate dai creatori, con cambiamenti importanti alle dinamiche che regolano la distribuzione di app e contenuti attraverso lo store ufficiale.

Le promesse di Microsoft relative al nuovo sistema operativo sono state messe nero su bianco, ora la software house dovrà dimostrarsi in grado di mantenerle. Ci sarà tempo e modo per i giudizi.

Intanto, per molti lo streaming dell'evento di presentazione si blocca di continuo: non la migliore delle premesse.

… articolo in aggiornamento