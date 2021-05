Windows 10X: progetto posticipato o cancellato?

Era stato annunciato a fine 2019, insieme al Surface Neo, ma nessuno dei due è ancora arrivato sul mercato. Da qualche settimana circolavano indiscrezioni sul possibile lancio nella seconda metà dell’anno. In base alle ultime informazioni, Windows 10X non arriverà sicuramente nel 2021 e potrebbe anche essere cancellato da Microsoft.

Windows 10X: posticipato al 2022 o cancellato?

Windows 10X era stato annunciato ad ottobre 2019 come una versione “light” di Windows 10 per dispositivi dual screen simili al Surface Neo. Esattamente un anno fa, Microsoft ha cambiato idea, comunicando che il nuovo sistema operativo verrà installato sui dispositivi con singolo schermo, principalmente notebook economici. L’obiettivo era quello di offrire un’alternativa a Chrome OS (e ai Chromebook).

In base alle informazioni ricevute da Brad Sams (Petri), l’azienda di Redmond ha nuovamente modificato i suoi piani: Windows 10X non verrà più lanciato nel 2021 e probabilmente non arriverà mai sul mercato. Secondo Windows Central, Microsoft aveva avviato test con build del sistema operativo installate sui Surface. Tutte le versioni preliminari sono state rimosse dal portale interno e il progetto è stato sospeso.

Windows 10X è piuttosto diverso da Windows 10. Invece del menu Start c’è una sorta di launcher per le app con un campo per la ricerca nella parte superiore. Una delle principali limitazioni è l’assenza del supporto per le tradizionali app Win32. Probabilmente Microsoft vuole evitare un ennesimo fallimento dopo Windows RT e Windows 10 S. Alcune novità estetiche troveranno comunque posto nell’interfaccia Sun Valley di Windows 10 21H2. Maggiori dettagli verranno sicuramente forniti durante la conferenza Build 2021 (25-27 maggio).