Windows 10 Sun Vallery: restyling anche per le vecchie icone di W95

Il restyling dell’interfaccia noto come Sun Valley, che farà il debutto entro l’anno su Windows 10, porterà con sé anche una serie di nuove icone, andando così a sostituirne alcune presenti nel sistema operativo ormai da decenni, fin dai lontani e gloriosi tempi dell’antenato Windows 95.

Restyling radicale con Sun Valley per Windows 10

Oltre a quelle di Esplora File già avvistate a fine marzo, ne arriveranno altre per adeguarsi ai tempi: i floppy disk continueranno a essere raffigurati, ma con un design differente, mentre i vecchi e ingombranti monitor lasceranno il posto ai loro successori a schermo piatto. Il risultato è quello scovato in shell32.dll e condiviso dalla sempre ben informata redazione del sito Windows Latest, visibile negli screenshot qui sotto (le nuove icone si trovano a sinistra).

A quando l’esordio? Lecito attenderlo entro ottobre o novembre, in concomitanza con il secondo aggiornamento semestrale di Windows 10 per questo 2021, ben più ricco del pacchetto 21H1 (May 2021 Update) ormai alle porte. Quest’ultimo sarà poco più di un service pack.

Tra le altre novità in arrivo con Sun Valley e già confermate da Microsoft citiamo i miglioramenti a Sandbox, accorgimenti inediti per supportare il multitasking e il menu Start fluttuante con angoli arrotondati (nello screenshot qui sotto). Se ne parla fin dall’ottobre dello scorso anno, a Redmond un team intero se ne sta occupando.

La speranza è che oltre a concentrare l’attenzione sull’interfaccia, la software house compia i necessari passi in avanti anche sul fronte della stabilità: il rilascio degli ultimi aggiornamenti ha quasi sempre portato con sé bug e problemi, talvolta purtroppo tanto gravi da inficiare la qualità dell’esperienza offerta.