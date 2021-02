Con l’aggiornamento Sun Valley in arrivo nella seconda metà dell’anno debutterà un importante restyling per l’interfaccia di Windows 10. Le modifiche introdotte per la UI del sistema operativo non saranno solo di tipo estetico, ma anche funzionale, come testimonia quanto riportato oggi sulle pagine del sempre ben informato sito Windows Latest che descrive novità per il multitasking.

Windows 10, Sun Valley: Snap e desktop virtuali

Tra queste una caratteristica inedita per il comando Snap che andrà a migliorare il modo in cui la piattaforma divide automaticamente lo spazio a disposizione sullo schermo tra le finestre aperte quando vengono trascinate verso gli angoli. Ancora, si registreranno passi in avanti nella gestione dei desktop virtuali, utili soprattutto per chi quotidianamente organizza il proprio flusso di lavoro su una configurazione con più monitor, permettendo di crearne uno differente per ogni display.

Il gruppo di Redmond sembra inoltre aver ascoltato i feedback giunti dagli utenti e deciso di rendere opzionale la feature chiamata Aero Shake (o Shake to Minimize), tutt’altro che popolare. Sarà possibile disattivarla attraverso un’impostazione dedicata. Per chi non ne fosse a conoscenza è quella che permette di ridurre a icona tutte le altre finestre selezionandone una, mantenendo premuto il pulsante del mouse e “scuotendola” un paio di volte.

Stando a quanto trapelato nell’ultimo periodo, tra le altre cose Sun Valley porterà con sé anche il menu Start fluttuante e un design almeno parzialmente inedito del Centro Notifiche (Action Center). Prima di vedere debuttare l’aggiornamento nella seconda metà dell’anno, in primavera sarà la volta del pacchetto 21H1 che come già sottolineato non sarà un major update. Entro i prossimi mesi toccherà poi anche a Windows 10X, nuova versione del sistema operativo al debutto in un primo momento sui laptop per dare del filo da torcere a Chrome OS di Google.