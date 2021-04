Windows 10 build 21370: supporto per Bluetooth AAC

Microsoft si appresta al lancio di Windows 10 21H1 (probabilmente in occasione del Patch Tuesday di maggio), ma allo stesso tempo continua lo sviluppo nella versione Windows 10 21H2 che introdurrà novità più corpose, come il restyling dell’interfaccia (Sun Valley). Gli iscritti al canale Dev del programma Insider possono ora scaricare la build 21370.

Supporto audio AAC via Bluetooth

La novità principale della build 21370 di Windows 10 riguarda l’esperienza audio con auricolari, cuffie e altoparlanti Bluetooth. Finora Microsoft ha supportato solo i codec SBC e AptX per la trasmissione audio wireless. L’aggiunta di AAC (Advanced Audio Codec) permette di migliorare la qualità dello streaming via Bluetooth, senza incrementare la dimensione dei file. Si tratta della soluzione ottimale per l’ascolto di musica online (AAC viene ad esempio utilizzato da Apple Music).

Con la build 21370 è stata inoltre migliorata la selezione degli input Bluetooth (tramite il menu che viene aperto cliccando sull’icona del volume nella barra delle applicazioni). Invece di visualizzare diversi profili Bluetooth per auricolari/cuffie e altoparlanti, il sistema operativo mostrerà ora una singola voce e lo switch al profilo corretto verrà effettuato automaticamente.

Microsoft ha inoltre apportato alcuni cambiamenti alle icone nella barra degli indirizzi di Esplora Risorse e corretto vari bug. Recentemente è stato risolto un problema relativo alla posizione delle finestre con schermi multipli. Windows 10 21H2 includerà anche il supporto per le app Linux con interfaccia grafica.